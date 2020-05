Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 24 maggio: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia vengono diramati attravrso un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, domenica 24 maggio.

Il bollettino sull’epidemia di Covid-19 in Italia aggiornato alle ore 17 indica 56.594 attualmente positivi (in calo rispetto ai 57.752 di ieri, -1.158). I guariti sono saliti a quota 140.479 (ieri erano 138.840, +1.639). Il numero di morti complessivi da inizio emergenza è 32.785 (ieri 32.735, +50). Va precisato che oggi la regione Lombardia non ha aggiornato il numero dei decessi.

I casi totali di Coronavirus in Italia sono ora 229.858 (ieri erano 228.327, +1.531). Dei 56.594 attualmente positivi 8.613 sono ricoverati con sintomi (ieri 8.695, flessione di -82), 533 in terapia intensiva (ieri 572, -39), 47.428 in isolamento domiciliare (ieri 48.485, -1.057).

Il dato dei morti risulta ovviamente basso per l’assenza dei dati della regione più colpita. Ma si tratta comunque di un dato più basso rispetto ai giorni precedenti anche se si esclude la Lombardia. Senza la regione i decessi ieri erano stati 63 ieri e due giorni fa 73.

Oggi non si registrano deceduti in Sicilia, Sardegna, Valle D’Aosta, Calabria, provincia di Bolzano, Molise e Basilicata. C’è stata una sola vittima nelle Marche, in Campania, Puglia e nella provincia di Trento.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

