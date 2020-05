CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Si avvia a conclusione la seconda settimana di Fase 2-bis, mentre continuano a calare i dati sulla diffusione del Coronavirus in Italia. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Protezione Civile sono 57.752 le persone attualmente positive, mentre i morti finora registrati riconducibili alla pandemia sono 32.735 e 138.840 le persone guarite (per un totale di 229.327 casi accertati finora in Italia). Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, domenica 24 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,10 – Zangrillo, virus adesso è meno letale. Il Coronavirus adesso è meno letale. A sostenerlo è Alberto Zangrillo, direttore dell’unità di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano intervenendo in collegamento a Petrolio su Rai Due. “Troppi – ha affermato – hanno parlato di sofferenza fisica senza averla mai vista” e “oggi dopo diverso tempo serve non terrorizzare più le persone perché la carica virale è diminuita come attestano i tamponi”. Proseguendo il suo intervento il Zangrillo ha detto: “attestiamo che il virus non è mutato ma che forse sta risentendo dei fattori ambientali e delle temperature”.

Arcuri: “Le nostre mascherine sono state prodotte a 0,12 centesimi”. Arcuri in conferenza stampa ha parlato anche del costo delle mascherine. “Questa mascherina che produciamo costa 0,12 centesimi. Il prezzo di vendita è 0,50. Le libertà del mercato sono sovrane ma devono cedere il passo al diritto alla salute per tutti dei ricchi e dei poveri, degli ingannati e dei vincitori”. Il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus più volte ripetuto il costo di produzione delle mascherine, mostrandole. “Siamo entranti nella più drammatica emergenza sanitaria disarmati – ha aggiunto – e non producevamo mascherine. C’era una sola azienda che realizzava ventilatori”.

“Penso che la partita delle mascherine possa dirsi risolta. Ci abbiamo messo due settimane, abbiamo un campionamento delle farmacie che ci dà un risultato confortante”, ha aggiunto Arcuri, sottolineando che se “due settimane sono poche o sono tante ce lo dirà la storia. Ma il prezzo è rimasto a 50 centesimi. Tutti possono acquistare le mascherine ad un prezzo che non è ne alto ne basso ma un prezzo giusto”. Arcuri ha detto di “essere molto orgoglioso di aver portato a termine questa partita”, ed ha detto di voler “seguire il consiglio di mordersi la lingua e non togliersi sassolini dalle scarpe”.

Arcuri cita Falcone: “Meglio fare che lamentarsi”. Nel corso della conferenza stampa il commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri, nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci, ha citato Giovanni Falcone. “Meglio fare che lamentarsi”, ha detto citando il giudice. “Qualche difficoltà, ritardo, suggestione e polemiche – ha dichiarato Arcuri – ci sono state, dobbiamo mettere da parte il nostro autolesionismo ed esser soddisfatti di tutto quello che è stato fatto in questi due mesi affinché anche nei prossimi si possano avere risultati rilevanti”.

Arcuri: “Obiettivo 100mila tamponi al giorno”. Durante la conferenza stampa in Protezione Civile il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha anche precisato: “In questa settimana sono stati fatti oltre 60mila tamponi al giorno, siamo il paese che ne fa di più. Per fare tamponi servono i reagenti, oppure dei kit. Abbiamo l’obiettivo di fare più tamponi”. “Dobbiamo trovare il piu’ possibile di reagenti – ha aggiunto Arcuri – e dobbiamo evitare che diventino le mascherine della Fase 2. Abbiamo preso atto che in Italia ci sono 211 laboratori che non usano gli stessi reagenti. Abbiamo capito che non possiamo approvvigionarci di una sola tipologia di questi prodotti. 33 aziende e 47 prodotti sono in condizioni di soddisfare le esigenze dei vari laboratori. L’obiettivo ora è passare da 60mila a 100mila tamponi al giorno e da ieri abbiamo iniziato il dialogo con le regioni”.

Arcuri: “Il sistema tiene ma la partita non è vinta. In due giorni 53 milioni di mascherine”. Il commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri durante la conferenza stampa in protezione civile dice: “Il sistema tiene, le misure che il governo ha adottato sono servite ma la partita non è vinta. Questa settimana abbiamo distribuito oltre 43 milioni di mascherine, 10 milioni giovedì, il numero più alto dall’inizio dell’emergenza. La nostra azione prosegue, da ieri i primi 20mila tabaccai distribuiscono mascherine a 50 centesimi e ringrazio la federazione. La partita delle mascherine è definitivamente risolta”.

Spostamenti tra regioni, le ipotesi: il 3 giugno ancora chiuse quelle a rischio. Il quadro della riapertura delle regioni (che il cronoprogramma della Fase 2 prevede per il 3 giugno) non è ancora ben delineato. Si continuerà a monitorare gli indici di contagio e potrebbero restare chiuse ancora quelle a rischio. Smentita la notizia che sarà possibile spostarsi nelle regioni con lo stesso indice di contagio. (qui tutte le informazioni)

Toti: “In Liguria Coronavirus presente prima di Codogno, ma abbiamo retto bene”. “I primi casi di Covid in regione Liguria sono da attribuire a tempi più lontani rispetto anche al paziente 1 di Codogno”. Lo ha detto il governatore ligure, Giovanni Toti, commentando lo studio di Alisa da cui emerge che le prime tracce di presenza del virus nella regione risalirebbero a dicembre. “E’ segno che la nostra regione è stata investita molto presto dall’epidemia, ma ha retto sostanzialmente bene, nonostante le difficoltà”.

Coronavirus Italia – Gli scenari per gli spostamenti fuori Regione dalla Lombardia. Per la Lombardia è in forse la riapertura dei confini regionali. Secondo quanto riporta Repubblica, sono 3 gli scenari del governo, in base ai dati che saranno disponibili entro il 30 maggio. Il primo scenario, nel caso in cui l’R con 0 resti sotto controllo, permetterebbe di superare i confini regionali in tutto il paese. Il secondo, quello al momento considerato più probabile, prevede una curva che deflette in modo disomogeneo. In questo caso diventerebbe allora inevitabile distinguere tra regioni a basso rischio e quelle a medio-alto. Per quelle che non hanno numeri sicuri, i confini sarebbero chiusi almeno per un’altra settimana. Per le altre, possibili movimenti verso alcune regioni confinanti, a patto che esprimano contagi altrettanto bassi. Il terzo scenario ipotizza che già nei prossimi quattro o cinque giorni la curva peggiori, a causa delle riaperture di maggio. La proiezione dell’R con 0 al 3 giugno potrebbe lambire un livello di 0,9-1. A quel punto, l’esecutivo considererebbe addirittura una marcia indietro rispetto ad alcuni allentamenti già sanciti nelle scorse settimane.

