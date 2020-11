Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 20 novembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 20 novembre 2020. Sono 37.242 i nuovi casi, con 699 morti a fronte di 238.077 tamponi effettuati nell’ultimo giorno (ieri erano stati 36.176 con 250.186 con tamponi).

È di 777.176 persone attualmente positive (+15.505), 48.569 morti (+699), 520.022 guariti (+21.035), per un totale di 1.345.767 casi (+37.242), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 777.176 attualmente positivi, 33.957 (+347) sono ricoverati in ospedale, 3.748 (+36) necessitano di terapia intensiva, mentre 739.471 (+15.122) si trovano in isolamento domiciliare.

Aumentano leggermente rispetto alla giornata di ieri i nuovi casi: oggi, infatti, si registrano 37.242 nuovi contagi contro i 36.176 di ieri. Diminuisce, invece, il numero di tamponi effettuato: 238.077 contro i 250.186 di ieri. Torna ad aumentare il numero dei morti (699 contro i 653 di ieri), mentre aumenta il numero dei ricoveri ospedalieri (347 contro i 106 di ieri). Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: oggi si registra un aumento di 36 unità rispetto alla giornata di ieri quando era stato registrato un aumento di 42 unità. Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 9.221 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 4.226, dal Piemonte con 3.861 e dal Veneto con 3.468. Sopra i 2mila casi Lazio (2.667), Toscana (2.667) ed Emilia-Romagna (2.533).

