Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 11 ottobre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, domenica 11 ottobre 2020.

È di 79.075 persone attualmente positive (+ 4.246), 36.166 morti (+ 26), 239.709 guariti (+ 1.184), per un totale di casi 354.950 (+5.456 ), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. In salita le terapie intensive (+30).

Piccolo calo per quanto riguarda l’epidemia di Covid in Italia. Oggi si registrano 5.456 nuovi casi contro i 5.724 di ieri per un totale di 354.950. Netto calo dei tamponi eseguiti, 104.658, quasi 30 mila in meno rispetto a ieri di ieri. In lieve calo anche i decessi, 26 oggi contro i 29 di ieri, e sono 36.166 dall’inizio dell’epidemia. Per quanto riguarda i ricoveri: sono 183 in più in regime ordinario (4.519 totali) e 30 in più in terapia intensiva (420 in tutto).

In salita le terapie intensive – Nelle ultime 24 ore netta crescita dei ricoverati in terapia intensiva. Oggi il totale dei malati in questo tipo di reparto ha toccato quota 420 mentre ieri erano 390. Tra venerdì e sabato la crescita è stata di appena 3 unità, nelle ultime 24 ore la crescita è stata invece di ben 30 unità. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Leggi anche: 1. Mascherine, multe e divieti: tutte le regole in vigore già da oggi. Oggi il Cdm per la proroga dell’emergenza / 2. Non è vero che la mascherina è sempre obbligatoria: cosa cambia davvero rispetto a prima / 3. In Italia è più letale il Covid o l’influenza? Ecco i numeri che cancellano ogni dubbio

4. Calcio e Covid, Calcagno (presidente Aic) a TPI: “Non passi il messaggio che il protocollo è immutabile” / 5. “Lockdown? Misura di cieca disperazione”: così Walter Ricciardi ad aprile commentava le misure restrittive adottate dal governo italiano / 6. Coronavirus, i 4 scenari per la seconda ondata secondo gli scienziati del Cts

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Papa Francesco: “Più donne nei posti di responsabilità della Chiesa” Sbarchi a ripetizione a Lampedusa: in poche ore sono arrivati 433 migranti Crisanti: "Ministero della Salute e Cts bocciano il mio progetto per interesse"