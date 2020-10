Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 10 ottobre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, sabato 10 ottobre 2020.

È di 74.829 persone attualmente positive (+4.719), 36.140 morti (+29), 238.525 guariti (+976), per un totale di 349.494 casi (+5.724), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile.

Ancora un balzo dell’epidemia di Covid in Italia. Oggi si registrano 5.724 nuovi casi contro i 5.372 di ieri per un totale di 349.494. E ennesimo record di tamponi, 133.084, circa 3.500 più di ieri. In lieve crescita anche i decessi, 29 oggi contro i 28 di ieri, e sono 36.140 dall’inizio dell’epidemia. Salgono i ricoveri: 250 in più in regime ordinario (4.336 totali) e 3 in più in terapia intensiva (sono 390 in tutto). E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

A trainare la crescita è sempre la Lombardia, balzata a 1.140 casi in un giorno, seguita da Campania (664), Veneto (561), Toscana (548), Piemonte (499) e Lazio (384). Non c’è nessuna regione Covid free: la migliore resta sempre il Molise, che ha 10 casi nuovi, dopo gli 11 di ieri. I guariti sono 976 (ieri 1.186), per un totale di 238.525 mentre il numero degli attualmente positivi aumenta in modo rilevante, +4.719 oggi (ieri +4.158), e sono ora 74.829. Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 70.103, 4.466 più di ieri.

Leggi anche: 1. Mascherine, multe e divieti: tutte le regole in vigore già da oggi. Oggi il Cdm per la proroga dell’emergenza / 2. Non è vero che la mascherina è sempre obbligatoria: cosa cambia davvero rispetto a prima / 3. In Italia è più letale il Covid o l’influenza? Ecco i numeri che cancellano ogni dubbio

4. Calcio e Covid, Calcagno (presidente Aic) a TPI: “Non passi il messaggio che il protocollo è immutabile” / 5. “Lockdown? Misura di cieca disperazione”: così Walter Ricciardi ad aprile commentava le misure restrittive adottate dal governo italiano / 6. Coronavirus, i 4 scenari per la seconda ondata secondo gli scienziati del Cts

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Covid, organizza una festa di compleanno con 300 invitati: i carabinieri interrompono il party Riunione d'urgenza del Cts con Speranza: "Valuteremo altre restrizioni" Ferruccio Sansa: "Vi racconto la verità sul Covid dal mio letto"