Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 1 aprile: morti, contagi, guariti

Come ogni giorno anche oggi, mercoledì 1 aprile 2020, la Protezione civile ha fornito – nella consueta conferenza stampa delle ore 18 – i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino.

I contagi di oggi sono leggermente aumentati rispetto a ieri e il numero dei morti è molto alto. Ma l’Iss ha detto che siamo al picco e i prossimi giorni dovrebbero restituire numeri più confortanti. Secondo quanto riferito dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa delle ore 18, in Italia ci sono 80.572 contagiati (ieri erano 77.635 contagiati, + 2.937), 13.155 morti (ieri erano 12.428 morti, + 727) e 16.847 guariti (ieri erano 15.729, +1.118) per un totale di 110.574 casi registrati. Il totale dei ricoverati con sintomi è di 28.403, mentre i pazienti in terapia intensiva sono attualmente 4.035. In isolamento domiciliare ci sono invece 48.134 persone. I tamponi effettuati oggi sono stati 34.455. Qui le ultime notizie sul Coronavirus nel mondo.

