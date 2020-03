Coronavirus, lo studio: “L’inquinamento atmosferico può agevolare la diffusione del virus”

L’idea che l’inquinamento da Pm10 faciliti le infezioni non è nuova: il particolato atmosferico funziona da vettore di trasporto per diversi contaminanti chimici e biologici, inclusi i virus che vi si “attaccano” anche per ore, giorni o settimane, riuscendo a percorrere anche lunghe distanza. “Più ci sono polveri sottili più si creano autostrade per i contagi. È necessario ridurre al minimo le emissioni”, afferma Gianluigi de Gennaro, dell’Università di Bari. “L’attuale distanza considerata di sicurezza potrebbe non essere sufficiente”, fa notare Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima).

L’inquinamento atmosferico e l’indice di mortalità

Alcuni esperti statunitensi hanno messo in guardia dal fatto che i danni alla salute causati dall’inquinamento atmosferico di lunga data nelle città probabilmente aumenteranno il tasso di mortalità per infezioni da Coronavirus, come spiega questo articolo del Guardian.

L’inquinamento atmosferico, come è noto, provoca danni ai polmoni e al cuore ed è responsabile di almeno 8 milioni di morti precoci all’anno. Questo comporta che le infezioni respiratorie, come il Coronavirus, possono avere un impatto più grave sugli abitanti delle città e su quelli esposti a fumi tossici, rispetto ad altri.

La dure misure intraprese in Cina e in Italia contro l’epidemia, tuttavia, con la riduzione del numero di veicoli in circolazione e delle emissioni industriali, hanno portato a una riduzione dell’inquinamento atmosferico.

