L’immunologa Viola: “Evitare pranzi della domenica in famiglia”

“Siamo circondati da Paesi in cui la situazione è anche molto peggiore rispetto alla nostra, quindi sarebbe impensabile non assistere a una crescita delle nuove infezioni”, lo ha affermato Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova, nel corso della trasmissione Agorà andata in onda lunedì 28 settembre su Rai 3. Secondo l’immunologa “gli spostamenti e il rischio di assembramenti che la riapertura di scuole e università comporta” ci fa pensare che il numero di contagi potrà aumentare “in modo significativo nelle prossime settimane”.

Motivo per cui secondo l’immunologa, non solo bisognerebbe evitare di autorizzare altre aperture, ma anche “cercare di convincere le persone a evitare i pranzi della domenica e le feste di compleanno in famiglia”. “Nei luoghi di lavoro tutto sommato siamo ancora molto attenti, usiamo le mascherine e manteniamo il distanziamento – osserva l’esperta – mentre in famiglia purtroppo, com’è anche normale, ci si lascia più andare. I pranzi di famiglia, le cene, le feste, i compleanni sono occasioni in cui si sviluppano contagi perché le persone non usano le mascherine”, conclude Viola, che invita a mantenere un atteggiamento severo e a indossare le mascherine anche all’aperto.

