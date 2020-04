Coronavirus, Giovanna Pancheri positiva al Covid-19

La giornalista di Sky e corrispondente dagli Stati Uniti Giovanna Pancheri ha comunicato sui suoi canali social di essere affetta dal Coronavirus, dopo aver ricevuto il test del secondo tampone. In un video condiviso su Instagram, Pancheri ha annunciato: “Ho avuto il risultato del nuovo tampone, quello che insomma arriva 14 giorni dopo la prima diagnosi, e purtroppo sono ancora alle prese con il Covid. Ho avvertito i primi sintomi tornata dagli Stati Uniti intorno al 18 o al 19 di marzo, e poi ho fatto il tampone il 23, che mi ha dato questa diagnosi, che detto tra noi sembra quasi una sentenza: fortunatamente la malattia si può superare, io ho avuto sintomi lievi”, ha detto la corrispondente, e ha deciso di condividere con i follower la sua esperienza con la malattia.

“Ci sono sintomi che sono una spia importante, uno su tutti la perdita dell’olfatto, e non è una cosa che si può confondere. Se lo hai lo capisci subito. Improvvisamente non riesci più a sentire gli odori: ho iniziato ad avvicinare il naso anche all’alcol puro, ma non sentivo niente. E’ molto chiaro come sintomo quando lo avete perché raramente vi è capitato prima nella vita, e fa anche una discreta impressione, e questo per me è stato il sintomo che ha fatto suonare il campanello d’allarme. Vorrei ringraziare i medici e i dottori che mi sono stati vicino”, dice Pancheri nel video.

