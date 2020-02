Coronavirus, donna positiva partorisce bimbo sano a Piacenza

Una donna lombarda positiva al coronavirus ha partorito un bambino sano all’ospedale di Piacenza. Il bimbo sta bene e non è positivo. A riferirlo è stato l’assessore regionale dell’Emilia-Romagna Sergio Venturi.

Non si tratta del primo parto di una donna positiva al coronavirus nel mondo, ma non si hanno ancora informazioni certe sulla trasmissione del virus al feto. In Cina il 30 gennaio scorso è nata sana la bambina di una donna cinese contagiata, mentre in precedenza un neonato, venuto alla luce solo 30 ore prima, era risultato positivo al test.

Secondo dati ufficiali, in Cina nessun bambino al di sotto dei 9 anni è rimasto vittima del coronavirus e, inoltre, tra tutti i contagi, quelli relativi ai bambini tra 0 e 9 anni sono ridotti solo a una piccola percentuale (0,9 per cento).

Tra le persone contagiate in Italia dal Covid-19 c’è anche la moglie del 38enne il cui caso è emerso per primo del Nord Italia. La donna, che si trova all’ottavo mese di gravidanza, è ricoverata all’ospedale Sacco di Milano.

Leggi anche:

Coronavirus in gravidanza, rischi di trasmissione al feto: cosa sappiamo

Potrebbero interessarti Coronavirus, dopo la Giamaica anche le Cayman respingono la nave da crociera con italiani a bordo Altro che pericolo barconi. Il Coronavirus è stato portato in Algeria da un italiano (di Luca Telese) Fa più morti il Coronavirus o l’influenza? Ecco cosa dicono i numeri

Coronavirus, in Cina donna incinta contagiata partorisce: la figlia è sana

Cina, un neonato di 30 ore è risultato positivo al test del Coronavirus a Wuhan