Coronavirus, Beppe Sala chiude tutti i mercati di Milano

Il sindaco di Milano Giuseppe (Beppe) Sala ha deciso di chiudere tutti i mercati di Milano. Il primo cittadino ha firmato l’ordinanza che, di conseguenza, non permetterà gli assembramenti che si sono verificati oggi, 11 marzo 2020, nel mercato di via Meda a Milano come abbiamo documentato noi di TPI.

Nelle nostre immagini è possibile notare come le bancarelle questa mattina, in barba al decreto del Governo, siano state accerchiate da persone che non rispettavano minimamente il metro di distanza previsto. (Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia).

