Coronavirus, Pregliasco: “Occhio alla barba troppo lunga”

Il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco raccomanda “di prestare attenzione alla barba: può dar fastidio e ostacolare il corretto uso della mascherina. Inoltre, se non viene coperta, può intrappolare le goccioline ‘cariche’ di virus”. Quindi per evitare il contagio da Coronavirus: “attenzione alla barba, che andrebbe tagliata, oppure coperta, e non va toccata”.

Pregliasco commentando all’Adnkronos Salute una nuova ricerca sul Coronavirus pubblicata da un team britannico su ‘Nature Medicine‘ torna sul tema delle protezioni individuali contro il Covid-19: “Per il grande pubblico il consiglio è semplice: proteggere sempre non solo la bocca, ma anche il naso con la mascherina”.

“Evitare di toccarsi viso, naso o bocca con le mani. Infine occorre curare con particolare attenzione l’igiene delle mani”, ricorda il virologo. Poi l’esperto aggiunge: “Tra l’altro bisogna dire che la mascherina, se indossata correttamente, copre sia il naso che la bocca. Ebbene, questo studio ci ricorda di fare attenzione”.

