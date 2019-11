Una coppia accoltellata in strada a Firenze: fermato un uomo per tentato omicidio

Una coppia è stata accoltellata in strada a Firenze attorno alle 8.30 del 27 novembre. L’aggressione è avvenuta nella zona di viale Petrarca, in viale Aleardi, dove i due, un uomo e una donna, stavano passeggiando in strada insieme al loro cane.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo e la donna erano intenti a passeggiare quando un uomo li ha avvicinati e li ha aggrediti. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe estratto un coltello e avrebbe colpito sia la donna che il compagno.

La donna, 39 anni, è stata gravemente ferita. Immediatamente sono stati chiamati e soccorsi e la 39enne è stata trasportata d’urgenza in ospedale. L’uomo, invece, non sarebbe in gravi condizioni. A rimanere gravemente ferito nell’aggressione è stato anche il cane della coppia.

L’aggressore sarebbe stato fermato poco dopo da una pattuglia dei carabinieri che lo avrebbe rintracciato in piazza Tasso. Gli inquirenti al momento stanno vagliando tutte le ipotesi, ma ancora si indaga sul movente dell’aggressione.

