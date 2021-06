Come è cambiato il consumo e lo spaccio di droghe in Europa durante la pandemia

Nel 2019 la Cechia, la Danimarca, la Germania, l’Italia, il Lussemburgo, la Romania e la Slovacchia hanno registrato un aumento del numero di decessi per eroina/morfina. Gli oppiacei diversi dall’eroina, tra cui metadone, buprenorfina, fentanil e suoi derivati e tramadolo, sono stati associati a una quota sostanziale di decessi per overdose in alcuni paesi.

Italia

L’eroina rimane la sostanza primaria maggiormente diffusa tra le persone in trattamento e in cura presso nei servizi per le Dipendenze. Nei Servizi Pubblici, il 64% risulta in carico per eroina e, secondo i dati del Ministero dell’Interno, un terzo dell’utenza del Privato Sociale è in carico per questa sostanza; tale quota sale a circa il 50% tra gli utenti riferiti dai servizi che hanno partecipato alla survey del CNR condotta in collaborazione con il DPA.

* L’eroina è la droga più usata (45,3%) con conseguente +11% di morti per overdose nel 2019

* 14,89% della popolazione italiana fa uso di sostanze;

* 90.000 persone al giorno nel nostro paese assumono Metadone (sostitutivo degli oppiacei);

La Giornata Internazionale contro l’Abuso e il Traffico Illecito di Droga

La Fondazione Villa Maraini-CRI ha dedicato ai provvedimenti alternativi al carcere le celebrazioni della Giornata Internazionale contro l’Abuso e il Traffico Illecito di Droga, indetta per il 26 Giugno dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU).

Nella sede romana della Fondazione Villa Maraini-CRI, si è svolto oggi un incontro tra Magistrati, Forze dell’ordine, rappresentanti del Garante dei Detenuti nazionale e di Roma, dell’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna, della Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova, della Direzione delle ASL di Roma e Civitavecchia, di S.E.R.D. operatori e utenti in cura presso il Centro Alternativo alla Detenzione di Villa Maraini-CRI che da 20 anni cerca di portare avanti un approccio non punitivo per chi compie reati legati alla droga.

“Ogni anno le Nazioni Unite celebrano la Giornata Mondiale della Lotta alla Droga, noi l’abbiamo voluta dedicare ai provvedimenti alternativi al carcere, perché un terzo delle persone detenute al mondo lo è per reati legati alla droga, quindi noi vogliamo creare sempre più occasioni perché le persone non vadano in carcere ma in un centro di cura, perché è interesse della collettività che chi usa sostanze si curi e non commetta così reati.” Massimo Barra, Fondatore di Villa Maraini, interviene a margine dell’evento.