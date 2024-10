Un ragazzo di 17 anni è morto e altri quattro giovani sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 ottobre in provincia di Como.

I cinque amici, di età compresa tra i 17 e i 21 anni, viaggiavano tutti sulla stessa auto, che è finita fuori strada per cause ancora da accertare.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale Arosio-Canzo, all’altezza della località Cascina Sant’Isidoro, nel Comune di Carugo. L’auto è stata ritrovata fuori strada in prossimità di una curva.

All’arrivo dei soccorritori, uno dei passeggeri era già deceduto: aveva 17 anni e abitava ad Arosio. I vigili del fuoco del distaccamento di Cantù hanno dovuto liberare un ragazzo rimasto incastrato nell’abitacolo

Due dei passeggeri sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Niguarda di Milano e San Gerardo di Monza per ricevere cure intensive. Gli altri due sono stati ricoverati al Sant’Anna ma non sarebbero in pericolo di vita.

Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l’accaduto.

LEGGI ANCHE: Paolo Corsini, direttore degli Approfondimenti Rai: “Formigli infame”. E il conduttore replica in diretta tv | VIDEO