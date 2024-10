Il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, insulta Corrado Formigli, conduttore del programma di La7 Piazzapulita, chiamandolo “infame”. Lo mostra un servizio andato in onda nella serata di ieri, giovedì 24 ottobre, durante la trasmissione condotta dallo stesso Formigli.

Corsini, all’uscita della festa del quotidiano Il Tempo alla Galleria nazionale d’arte moderna di Roma, viene avvicinato da una repoter di Piazzapulita per una intervista. Ma appena scopre che la giornalista è un’inviata di quel programma si rivolge a lei con tono sprezzante mentre se ne va: “Voi di Piazzapulita – dice – siete… No comment… Dite all’amico Formigli che si guardasse un pochino nella coscienza, va… Infame!”.

Se questi insulti sono degni di un altissimo dirigente della televisione pubblica pagata da tutti i cittadini…#Corsini #Piazzapulita pic.twitter.com/6KBcd9Bn8n — Corrado Formigli (@corradoformigli) October 24, 2024

Dopo aver mandato in onda il video, Formigli commenta in diretta tv l’accaduto dallo studio della trasmissione: “Lascio ai telespettatori, ma anche alla Rai, di valutare se questi termini siano degni di un altissimo dirigente di una televisione pubblica pagata da tutti i cittadini, compreso il sottoscritto”, osserva.

“Io non ho il piacere di conoscere questo Corsini – prosegue il conduttore di Piazzapulita – ma lui mi insulta dandomi dell’infame senza che ci siamo mai incontrati, non ci siamo mai parlati nella nostra vita”. “Noi – sottolinea – non lo abbiamo mai insultato. Capisco che il direttore dell’approfondimento Rai sia molto nervoso per la serie impressionante di flop che ha inanellato, di cui è corresponsabile”.

“Cosa dire? Io la coscienza ce l’ho pulitissima, caro Paolo Corsini, anche perché sono sempre stato alla larga dai partiti e dai palchi elettorali e dei partiti. La stessa cosa non si può dire di lei”, aggiunge Formigli, che poi lancia una clip video in cui si vede un passaggio del famoso discorso pronunciato da Corsini alla Festa di Atreju, nel dicembre 2023, in cui l’alto dirigente Rai aveva parlato di Fratelli d’Italia come “il nostro partito” e si era auto-definito “un militante”. “Credo che al suo insulto infame non ci sia altra risposta che questa e poi chi guarda giudicherà”, chiosa Formigli.

Sulla vicenda interviene anche il direttore di La7, Andrea Salerno: “Le parole – scrive su X – sono importanti. Definiscono. Qui a La7 siamo quasi tutti figli del Servizio pubblico, ci abbiamo lavorato anni, anche con qualche notevole successo e contribuendo alla sua crescita editoriale. Dispiace vederlo così”.

Anche il presidente della Federazione nazionale della Stampa, Vittorio Di Trapani, condanna le parole di Corsini: “Il direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini – scrive anche lui su X – ha dato dell’infame al conduttore di Piazzapulita Corrado Formigli. Lo trovo indegno del ruolo che ricopre. Mi auguro immediate scuse da parte della Rai, e decisioni conseguenti”.