La 23enne di Massa Carrara alla quale sono state iniettate per errore 4 dosi di vaccino anti-Covid Pfizer-Biontec (6 dosi secondo il primo referto, 4 per l’ospedale di Massa dopo ulteriori accertamenti) beve sette litri di acqua al giorno, ma continua a essere disidrata. La giovane è in cura dal virologo Fabrizio Pregliasco, dell’Università Statale di Milano, che monitora la situazione. “Devono passare dei giorni, la speranza è che non ci siano reazioni pesanti, ma siamo ottimisti”, spiega.

Gli esperti stanno valutando se la disidratazione sia effettivamente causata dal sovradosaggio del vaccino. Intanto, scrive il Corriere, la ragazza è stata sottoposta a nuove analisi per capire come evolverà la sua situazione. In questi casi, dicono i virologi, l’overdose di vaccino potrebbe aver anche annullato la produzione di anticorpi e dunque la vaccinazione dovrebbe essere ripetuta.

Negli scorsi giorni la 23enne, immunizzata perché frequenta uno stage medico, ha espresso sconcerto per l’accaduto ma al momento ha deciso di non denunciare l’infermiera e il medico che l’hanno vaccinata. “Non farò nessuna denuncia penale – afferma a Il Corriere – ma è ovvio che se avrò in futuro gravi conseguenze qualcuno dovrà rispondere in sede civile. La mia tolleranza vale solo per l’infermiera o chi per lei ha sbagliato non per la struttura che comunque non può mai permettersi certe disavventure”.

Leggi anche: 1. New York vuole offrire il vaccino Johnson&Johnson a tutti i turisti / 2. Di Maio: “Il 16 maggio data auspicabile per superare il coprifuoco” /3. Vacanze al mare: il calendario della riaperture delle spiagge, regione per regione/4. Svolta nella lotta al Covid: Biden annuncia la sospensione dei brevetti per i vaccini