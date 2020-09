“In palestra si allenano sempre con persone di ogni razza ed estrazione sociale. Non son stati loro”. Alessandro Bianchi, fratello maggiore di due dei quattro accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, difende i fratelli Marco e Gabriele e respinge le accuse di razzismo. “Non son stati loro. Erano lì perché intervenuti per sedare una rissa”, ha detto ai giornalisti, sposando la difesa dei presunti aggressori durante l’interrogatorio. “Si può immaginare come abbiamo reagito in famiglia quando abbiamo visto quel ragazzino. Siamo morti tutti quanti. Noi riceviamo minacce di morte. Ma io lo ribadisco, non sono stati loro”.

“Non è vero che erano quattro contro uno, saranno stati venti. E sicuramente i miei fratelli non hanno preso a calci in faccia Willy”, afferma Alessandro in un’altra intervista pubblicata su Repubblica. “La rissa l’hanno fatta partire Belleggia e Pincarelli (gli altri due accusati dell’omicidio, ndr). Mai e poi mai avrebbero colpito un ragazzo come Willy quando si trovava a terra”.

“I miei assistiti non hanno partecipato alla rissa. Sono scesi dalla loro auto per fare da paciere dopo aver visto alcuni loro amici coinvolti nella rissa. Al giudice hanno indicato i nomi di questi amici”, ha dichiarato l’avvocato dei fratelli Bianchi Massimiliano Pica al termine dell’interrogatorio. “Si sono fermati per cercare di dividerli – ha spiegato il difensore – avranno anche sbracciato, ma non hanno partecipato”.

