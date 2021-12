Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid: “Siamo asintomatici, i bambini sono negativi”

Chiara Ferragni e Fedez sono positivi al Covid-19, lo hanno comunicato su Instagram: “Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri. Ieri abbiamo fatto il molecolare. Io e Fede siamo risultati positivi, i bambini (Leone e Vittoria ndr), non si sa come, sono negativi” hanno detto.

Proprio per proteggere i figli, indosseranno le mascherine Ffp2 in casa, per tutto il giorno, come si può vedere anche nelle storie. “Fortunatamente siamo asintomatici. La nostra priorità in questo momento è che i bambini stiano bene e speriamo continui così. So che molti di voi sono nella nostra stessa situazione quindi teniamoci compagnia a vicenda” dice Fedez.

Chiara Ferragni in un’altra storia sottolinea che: “Le persone vaccinate come noi sono asintomatiche o hanno sintomi molto blandi, quindi menomale. Speriamo di stare tutti bene e che i bambini non si positivizzino”. La coppia aveva ricevuto la terza dose di vaccino il 14 dicembre.

Cronaca / Jovanotti ha il Covid: "I tamponi rapidi non sono così efficaci"

Il giorno della vigilia di Natale avevano fatto rientro a Milano insieme ai bambini, dopo essere andati in montagna, perché Vittoria non si era sentita bene, il tampone però era negativo.