Jovanotti ha il Covid: “Febbre alta e dolori muscolari. I tamponi rapidi non sono così efficaci”

Jovanotti ha il Covid: “I tamponi rapidi non sono così efficaci”

“I tamponi rapidi non sono così efficaci”: lo dichiara Jovanotti in una serie di video pubblicati su Tik Tok in cui rivela di aver contratto il Covid-19.

“Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato, passerà anche il virus” afferma il cantautore che poi rivela le sue condizioni di salute: “Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Dai va bene, poi sono vaccinato”.

Jovanotti spiega di avere un forte mal di gola e dolori muscolari: “È un’influenza di quelle toste”. Poi, rivolgendosi direttamente al virus, afferma: “Vai via dai, ci sono posti migliori”.

Infine, il cantante rivela di aver parlato con il conduttore radiofonico e televisivo Nicola Savino, risultato anche egli positivo al Covid, il quale gli ha espresso tutta la sua perplessità sull’efficacia dei tamponi rapidi.

“Non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci, nonostante tutte le precauzioni – rivela Jovanotti – Mi ha chiamato Nicola Savino e mi ha detto: ‘stamattina ero negativo, ma ho fatto il molecolare e sono positivo'”.