Roma, ucciso davanti al suo ristorante lo chef Manuel Costa

È stato ucciso a Roma con un colpo d’arma da fuoco alla testa a pochi metri dal suo ristorante Emanuele Costanza, 41enne noto come chef Manuel Costa.

Titolare dell’Osteria degli Artisti, situato nel quartiere Esquilino, a Roma, il cuoco, che era cugino dell’ex concorrente del Grande Fratello Floriana Secondi, è stato freddato nella serata di venerdì 10 marzo a pochi metri dal suo locale.

L’assassino, Fabio Giaccio di 43 anni, si è costituito poco dopo l’omicidio. “Abbiamo litigato e l’ho ammazzato” ha dichiarato l’uomo agli inquirenti.

“È dentro la macchina, lo trovate lì” ha dichiarato l’omicida ai poliziotti. Il corpo di chef Manuel Costa, infatti, era all’interno della sua Mercedes grigia, a pochi metri dal suo ristorante, situato in via Germano Sommeiller, con accanto l’arma utilizzata per il delitto.

“Abbiamo litigato e l’ho ammazzato” ha confessato l’assassino. Il sospetto dei poliziotti è che dietro il delitto vi sia stato un debito nell’ambiente dello spaccio di stupefacenti.

Sia la vittima che l’omicida, infatti, avevano precedenti per droga. Non è escluso, però, che il movente possa riguardare gli affari del ristorante gestito dallo chef Manuel Costa dal momento che i due erano ex soci.