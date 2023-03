Lo chef Manuel Costa ucciso a Roma, il dolore di Floriana Secondi

Floriana Secondi, ex concorrente del Grande Fratello, esprime tutto il suo dolore per la morte di suo cugino, lo chef Manuel Costa, il 41enne ucciso con un colpo d’arma da fuoco alla testa davanti al suo ristorante situato nel quartiere Esquilino, a Roma.

Comprensibilmente sconvolta da quanto accaduto, Floriana Secondi ha scritto sul suo profilo Instagram: “Brutto bastardo!!! Togliere la vita a mio cugino padre di 4 figli sei un essere spregevole sparare in testa a freddo che Dio ti renda le tue azioni… ci sarà una giustizia terrena ma anche divina”.

L’ex gieffina, poi, ha postato una serie di foto che la ritraggono al fianco dello chef Manuel Costa. In una di queste, Floriana Secondi ha scritto: “Non è possibile”.

Titolare dell’Osteria degli Artisti, situato nel quartiere Esquilino, a Roma, il cuoco è stato freddato nella serata di venerdì 10 marzo a pochi metri dal suo locale.

L’assassino, Fabio Giaccio di 43 anni, si è costituito poco dopo l’omicidio. “Abbiamo litigato e l’ho ammazzato” ha dichiarato l’uomo agli inquirenti.

“È dentro la macchina, lo trovate lì” ha dichiarato l’omicida ai poliziotti. Il corpo di chef Manuel Costa, infatti, era all’interno della sua Mercedes grigia, a pochi metri dal suo ristorante, situato in via Germano Sommeiller, con accanto l’arma utilizzata per il delitto.