Catania, madre 28enne guida senza patente e dimentica la figlia al distributore di benzina: denunciata

Una donna di 28 anni è stata denunciata dalla Polizia di Stato per abbandono di minore per aver dimenticato la figlia di 4 anni in un’area di servizio e rifornimento lungo la tangenziale di Catania.

La bambina, visibilmente impaurita, è stata notata dagli agenti durante un servizio di controllo. Sono state quindi avviate le ricerche per identificare e rintracciare la donna, che ha fatto ritorno al distributore circa un’ora dopo dicendo di essersi accorta dell’assenza della figlia a bordo dell’auto solamente una volta arrivata in centro a Catania.

La madre è stata anche sanzionata per guida senza patente: non ha mai conseguito la licenza di guida. Non solo: l’auto che guidava era priva di assicurazione e risultava sottoposta a fermo amministrativo proprio perché, pochi giorni prima, la stessa donna era stata colta dalle forze dell’ordine a circolare senza assicurazione.

Dopo aver notato la bambina sola, i poliziotti hanno controllato tutte le auto in sosta in quel momento nel parcheggio della stazione di servizio e gli avventori del bar. I dipendenti del locale hanno riferito agli agenti di aver visto alcuni minuti prima una donna che, senza essere accompagnata dalla bimba, era entrata per pagare dopo aver fatto rifornimento.

A quel punto i poliziotti hanno acquisito le immagini dell’impianto di sorveglianza della stazione e la stessa bambina è riuscita a fornire loro alcuni elementi in grado di descrivere l’auto della madre. Gli agenti hanno così allertato la sala operativa della questura, ma poco dopo la madre ha fatto spontaneamente ritorno alla stazione di rifornimento per cercare la figlia.

LEGGI ANCHE: È morto lo speaker radiofonico Roger Mantovani: aveva 59 anni, è giallo sulle cause