È morto lo speaker radiofonico Roger Mantovani: aveva 59 anni, è giallo sulle cause

È morto lo speaker radiofonico Roger Mantovani: aveva 59 anni

È morto all’età di 59 anni lo speaker radiofonico, attore, conduttore e doppiatore Roger Mantovani: è giallo sulle cause, che non sono state rese note, con il decesso che, secondo alcune fonti, sarebbe avvenuto il 2 gennaio a Palma di Maiorca.

Nato a Milano nel 1966, Mantovani ha lavorato come speaker radiofonico per importanti emittenti quali Rtl 102.5, Virgin Radio, Radio Capital e Radio Studio Più, dove ha condotto trasmissioni come Studio Più Live e Mucho Mas al fianco di Natalia Estrada.

Con grande tristezza abbiamo appreso della prematura scomparsa di #RogerMantovani. Roger è stato (nel 2014 e 2015) una delle nostre voci con i Weekenders. Tutta Virgin Radio si unisce al dolore della sua famiglia e di tutti quanti, tantissimi, gli hanno voluto bene. RIP 💔 pic.twitter.com/te9kM083QB — Virgin Radio Italy (@VirginRadioIT) January 3, 2025

Nel corso della sua carriera, inoltre, Roger Mantovani ha lavorato sul piccolo schermo ricoprendo il ruolo del giornalista Sandro Colussi nella soap Vivere e conducendo programmi quali Sabato 4, su Rete 4, Affare Fatto, su Canale 5, e On the Road su Odeon TV.

La sua voce, inoltre, è stata “protagonista” di diversi spot pubblicitari per marchi famosi come Purina, Oral B, Kinder e Ferrero, mentre, in qualità di doppiatore, ha prestato la sua voce a diversi personaggi di serie animate tra cui Casey Jones in Tartarughe Ninja alla riscossa e Ijuin in Humming Bird.