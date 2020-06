Ragazza va in palestra prima di conoscere esito del tampone: positiva. Tamponi a tappeto

Una ragazza di Casoria, in provincia di Napoli, ha continuato ad andare in palestra nonostante fosse ancora in attesa di conoscere l’esito del tampone per il Covid-19, salvo poi scoprire di essere positiva al virus. La Fitness Academy di Casoria ha immediatamente chiuso per sanificare gli ambienti a tutela dei clienti. Sulla pagina facebook si legge: “La chiusura momentanea è stata una nostra scelta etica e professionale per l’incolumità dei nostri clienti, non indetta obbligatoriamente dall’Asl. I clienti che sono stati contattati dall’Asl possono stare tranquilli, in quanto grazie all’app di prenotazione in queste settimane, abbiamo subito individuato le persone che si sono allenate con il cliente positivo. Ad ogni tampone vi aggiorneremo, tenendovi al corrente della progressione della risoluzione del problema. Un grande ringraziamento a tutti voi che avete piena fiducia in noi”.

Dalla palestra fanno sapere che “la ragazza era asintomatica, con bassa carica virale, perciò i termoscanner che rilevano la temperatura dei clienti all’ingresso non hanno evidenziato nessuna anomalia”.

