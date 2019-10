Cartello razzista a Cinquina, Roma: “No immigrati, animali e gay”

Un altro cartello razzista affisso fuori da un palazzo a Roma, nel quartiere di Cinquina, dove il signor Marcello scrive: “no immigrati, gay e animali”.

Come riporta il sito Fanpage, L’annuncio appare fuori dalla porta di un palazzo che si trova all’interno dei “Piani di Zona”, del comune di Roma, facente parte cioè del patrimonio residenziale pubblico: terreni espropriati del comune di Roma che hanno usufruito di sgravi fiscali.

Il signor Marcello scrive sul cartello: “Stanza ammobiliata a 300 euro al mese (tutto compreso tranne Internet), no immigranti (anche se regolari), gay e animali”.

Il cartello, ormai virale sul web, ha raccolto l’indignazione di moltissime persone, che trovano la scritta a dir poco vergognosa.

Alcuni utenti si chiedono come mai il proprietario di casa, a Roma, non abbia aggiunto anche i meridionali nella black list del cartello razzista “no immigrati”, come successo a Foggia qualche settimana fa, quando una Signora si è vista negare l’affitto perché meridionale da parte di una “leghista” sfegatata.

Questa volta le vittime del cartello sono immigrati (anche se regolari) e gay, equiparati ad animali.

