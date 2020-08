Caronia, l’avvocato: “Possibile che Gioele e la madre siano morti in momenti diversi”

Dopo il ritrovamento del corpo di Gioele, il piccolo di 4 anni scomparso lunedì 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi, la Procura di Patti ha nominato una equipe di tecnici ed esperti per ricostruire cosa sia accaduto a madre e figlio. La squadra effettuerà un nuovo sopralluogo nelle campagne di Caronia per cercare di verificare se è possibile che un branco di animali abbia trascinato il corpo di Gioele dal traliccio dove è stata ritrovata la madre l’8 agosto, fino al luogo in cui sono stati invece scoperti i resti del piccolo mercoledì 19 dall’ex carabiniere in congedo Giuseppe Di Bello.

“Noi pensiamo che Giole e Viviana siano morti in due momenti e in due luoghi distinti. Magari la madre aveva perso Giole ed è salita sul pilone per tentare di avvistarlo, cadendo poi accidentalmente. Nel frattempo il bimbo forse è caduto da qualche altra parte e poi è stato assalito dagli animali. Comunque speriamo che questi sopralluoghi possano chiarire la vicenda”, ha assicurato il legale di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi, l’avvocato Pietro Venuti.

