Coronavirus, Carlo Conti è stato ricoverato in ospedale

Carlo Conti, positivo al Coronavirus, è stato ricoverato all’ospedale fiorentino di Careggi nel reparto malattie infettive. Le sue condizioni non sono gravi, ma non sono più compatibili con l’isolamento a casa. Nelle ultime ore i sintomi del Covid hanno consigliato il ricovero in ospedale.

La scorsa settimana, Carlo Conti aveva annunciato di essere risultato positivo al Covid. Il conduttore della Rai non aveva però rinunciato alla conduzione di Tale e Quale Show il venerdì sera e così, isolato a casa, ha gestito la puntata da remoto (in modalità smart working).

Conti qualche giorno fa si era definito “praticamente asintomatico” e sotto controllo medico. A distanza di qualche giorno da quell’annuncio e dalla puntata di venerdì di Tale e Quale Show, le condizioni del conduttore sono peggiorate.

È stato proprio Carlo Conti a spiegarlo tramite Instagram: “Ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!!) questo Covid è una brutta bestia”. Oltre alla notizia, Conti ha pubblicato un dolce bigliettino da parte della sua famiglia: “Ti amiamo babbo!” si legge sul post-it e il conduttore ha poi aggiunto: “Tra tutte le medicine questo biglietto è la più potente”.

