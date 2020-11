Carlo Conti, peggiorano le condizioni di salute: “Il Covid è una brutta bestia”

Carlo Conti, peggiorano le sue condizioni di salute: “Ho tutti i sintomi, il Covid è una brutta bestia”

La scorsa settimana, Carlo Conti aveva annunciato di essere risultato positivo al Covid. Il conduttore della Rai non aveva però rinunciato alla conduzione di Tale e Quale Show il venerdì sera e così, isolato a casa, ha gestito la puntata da remoto (in modalità smart working). La scorsa settimana, Conti si era definito “praticamente asintomatico” e sotto controllo medico. A distanza di qualche giorno da quell’annuncio e dalla puntata di venerdì di Tale e Quale Show, le condizioni del conduttore sono peggiorate. È stato proprio Carlo Conti a spiegarlo tramite Instagram: “Ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!!) questo Covid è una brutta bestia”. Oltre alla notizia, Conti ha pubblicato un dolce bigliettino da parte della sua famiglia: “Ti amiamo babbo!” si legge sul post-it e il conduttore ha poi aggiunto: “Tra tutte le medicine questo biglietto è la più potente”.

In tanti hanno mostrato vicinanza al conduttore Rai, da Mara Venier a Cristiano Malgioglio. Cosa succederà con la conduzione di Tale e Quale Show? Riuscirà a riprendersi per venerdì o dovrà subentrare un altro conduttore in extremis?

