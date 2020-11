Alessandro Cattelan positivo al Covid-19

Anche il conduttore di X Factor è risultato positivo al Covid-19. A dare la notizia è stato proprio Alessandro Cattelan tramite i suoi canali social. Su Instagram si legge: “Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato”. Per ora, quindi, non sappiamo se – come Carlo Conti con Tale e Quale Show – Cattelan condurrà X Factor da remoto.

Oltre alla didascalia del post, Cattelan ha condiviso i disegni che i suoi bambini, Nina e Olli, gli hanno preparato per alleviare la sua solitudine. “Per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!”.

Leggi anche:

1. Covid: un’app sarà in grado di riconoscere gli asintomatici attraverso un colpo di tosse / 2. Francesco Totti positivo al Covid: l’ex capitano della Roma ha la febbre

