Feste in piazza ed eventi vietati, super green pass per cenare al ristorante, niente assembramenti ma nessun limite per il numero di invitati a casa. E poi ancora: discoteche chiuse, nessuna restrizione agli spostamenti, mascherine nei luoghi chiusi.

Tutto quello che c’è da sapere sulle regole anti Covid in vigore a Capodanno 2022. La parola d’ordine è: buonsenso.