Aumento contagi, in arrivo la stretta per Capodanno: le regole per frenare la diffusione di Omicron

Il diffondersi della variante Omicron in Italia rende necessaria una stretta. Nuove misure verranno fissate dalla cabina di regia indetta per il 23 dicembre dal premier Draghi. Le misure, con ogni probabilità, non entreranno in vigore a Natale, ma saranno adottate per Capodanno e altre festività a seguire.

Per partecipare ai grandi eventi o andare nei luoghi affollati, anche chi è vaccinato dovrà avere un tampone negativo. È la misura che il governo dovrebbe approvare giovedì per evitare un’impennata di contagi durante le festività di Natale. Non sarà l’unica. Nel corso della riunione si valuterà di imporre la mascherina all’aperto in tutta Italia e dopo Capodanno potrebbe scattare l’estensione del green pass rafforzato, con l’obbligo per tutti i lavoratori. “Erano stati i sindacati a insistere con il vaccino obbligatorio, credo non si opporranno se per andare a lavorare chiederemo di essere immunizzati o guariti”, anticipa il ministro Renato Brunetta.

Oltre al green pass “rafforzato” che certifica la guarigione o la vaccinazione, per partecipare alle feste in piazza, nelle discoteche, negli alberghi e nei locali pubblici bisognerà avere l’esito negativo del tampone. Obbligatorio anche per andare allo stadio.

Per cinema e teatri sarà la cabina di regia a stabilire se sia necessario il test per entrare al cinema e a teatro, o se invece in questi luoghi — dove i posti sono assegnati e c’è l’obbligo di mascherina — basti il green pass rafforzato.

Al momento Omicron è stata segnalata in 89 paesi e il numero di casi raddoppia in 1,5-3 giorni nelle aree ad alta trasmissione. Lo ha reso noto l’Oms in un recente aggiornamento. L’organizzazione spiega che “Omicron si sta diffondendo rapidamente nei Paesi con alti livelli di immunità della popolazione, ma non è chiaro se ciò sia dovuto alla capacità del virus di eludere l’immunità, alla sua intrinseca maggiore trasmissibilità o a una combinazione di entrambi”.

“Sono necessari più dati per comprendere il profilo della gravità e in che modo è nfluenzata dalla vaccinazione e dall’immunità preesistente”, ha aggiunto l’organizzazione. “I ricoveri nel Regno Unito e in Sudafrica continuano ad aumentare – ha aggiunto l’Oms – e, dato il numero di casi in rapido aumento, è possibile che molti sistemi sanitari vengano rapidamente sopraffatti”.