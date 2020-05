Ceccano: cadavere trovato in un carrello nel parcheggio di un supermercato

Macabra scoperta in provincia di Frosinone, dove il cadavere di un uomo è stato trovato all’interno di un carrello della spesa, situato nel parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il corpo, appartenente a un uomo di 50/60 anni le cui generalità non sono state rese ancora note, è stato trovato nel piazzale antistante il negozio di alimentari Conad nel rione Di Vittorio, a Ceccano, con la schiena rivolta verso l’alto e gli arti infilati nel carrello, con le mani legate dietro la schiena e nascosto da vari teli e da una coperta. Ad accorgersi del cadavere sono stati alcuni dipendenti del supermercato, che hanno allertato le autorità.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del comando provinciale di Frosinone e successivamente la Scientifica e il medico legale per tutti i rilievi del caso. Secondo quanto trapela, gli inquirenti stanno vagliando le telecamere della sicurezza della zona per tentare di ricostruire cosa è successo. L’ipotesi più probabile al momento è che la vittima sia un residente della zona, probabilmente barbaramente ucciso per un regolamento dei conti, anche se non si esclude nessuna pista.

