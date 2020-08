Roma, trovato cadavere in una fontana a Villa Pamphili

Roma, trovato cadavere dentro a una fontana a Villa Pamphili: la scoperta di un passante

Nella mattinata di venerdì 28 agosto, un passante ha trovato un cadavere in una delle fontane a Villa Pamphili a Roma e ha immediatamente avvertito i carabinieri. Ad indagare sul posto sono i militari della Stazione Gianicolense. Il corpo è stato ritrovato nella fontana del Giglio: si tratta di un uomo (forse di mezza età), ma non si conoscono ancora le cause della morte.

Gli investigatori hanno isolato la zona della Fontana del Giglio dov’è stato ritrovato il cadavere. Secondo i primi rilievi, l’uomo avrebbe circa 50 anni ed era ben vestito. Come riporta RomaToday, proprio alcuni giorni fa un uomo era stato sorpreso a nuotare proprio in quella fontana. Secondo la prima analisi effettuata dal medico legale, non sarebbero presenti segni di violenza, ma è stata trovata una fialetta di un farmaco vicino al corpo.

