Bus si scontra con cinque auto sull’A16 e precipita in una scarpata, un morto e 14 feriti: “Dormivamo, poi il botto”

Bus si scontra con cinque auto sull’A16 e precipita in una scarpata

È di un morto e 14 feriti il bilancio di un drammatico incidente avvenuto sull’autostrada A16, nel tratto Napoli-Canosa, dove un bus con 38 passeggeri a bordo è precipitato in una scarpata dopo un incidente con 5 auto.

Secondo una prima ricostruzione, il bus, un Flixbus partito da Lecce e diretto a Roma Tiburtina, ha urtato uno dei veicoli fermi sulla carreggiata per poi finire in una scarpata, fortunatamente non troppo profonda.

Nello schianto è morto il conducente, mentre 14 dei 38 passeggeri sono rimasti feriti: due di loro sono in gravi condizioni. Il bus, subito dopo una curva, si è trovato di fronte a due auto ferme in seguito a un incidente.

Il conducente, per evitare l’impatto, ha sterzato sulla sinistra verso il guardrail, finendo nella scarpata, mentre altre tre auto che seguivano il pullman sono finite contro le vetture ferme al centro della strada.

🔴 #Avellino, dalle 4.30 #vigilidelfuoco impegnati sulla A16, al Km 150, per un incidente stradale: coinvolto un pullman, con 38 passeggeri a bordo, e 5 auto: rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, 14 i feriti. Operazioni in corso per escludere altri coinvolti [#4giugno 9:00] pic.twitter.com/hQFhHkIfFi — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 4, 2023

“Stavano tutti dormendo, credo. A svegliarci è stata la violenta frenata e poi il botto, quando ci siano scontrati con le auto, prima di finire nella scarpata” è stata la testimonianza di uno dei passeggeri.