Buon Ferragosto 2025: frasi e immagini più belle di auguri da condividere, citazioni, WhatsApp, Facebook

Oggi, giovedì 15 agosto 2025, è Ferragosto, una delle feste più amate e simbolo dell’estate. Un’occasione per mandare ai propri amici o parenti o al partner un messaggio d’auguri, con delle frasi o citazioni che possono colpire il destinatario, o con delle immagini simpatiche, da mandare ad esempio su WhatsApp o Facebook. D’altronde si tratta di una giornata da trascorrere in compagnia degli amici, magari al mare, o con la propria famiglia. Ferragosto inoltre è una festa cristiana, nella quale si ricorda Maria Santissima Assunta. Ma vediamo insieme alcune frasi e citazioni di Buon Ferragosto 2025, da condividere e inviare:

La vita è come una grigliata. C’è sempre qualcuno che suda tutto il giorno perché altri stiano seduti e mangino. Buon Ferragosto!

A chi sta vivendo l’emozione di una vacanza e a chi si gode una giornata di riposo in città: a tutti uno splendido ferragosto!

Un caro saluto e auguri di buon Ferragosto, con la speranza che le ferie durino il più a lungo possibile.

Buon Ferragosto, che sia pieno di sole, risate e magia.

“Auguri per un Ferragosto pieno di sogni e di stelle cadenti!”

“Sono i colori del mondo a rendere i viaggi indimenticabili. Buon Ferragosto!”

“Felice Ferragosto a te e ai tuoi cari. Il mio augurio è semplice ma molto sentito: che queste vacanze durino il più a lungo possibile in relax e serenità”.

“Buone ferie a tutti! Che il riposo aiuti a recuperare le energie spese in questo anno di lavoro!”

“Che sia un Ferragosto straordinario, colmo di piccole grandi cose, quelle che fanno bene al cuore come un sincero sorriso di un amico, la carezza di una persona cara e la dolce compagnia di chi ti vuole bene. Non servono grandi cose per fare grande un giorno. Buon Ferragosto”.

“Illuminati dalla luce dei falò sulla spiaggia e dalla luna che si specchia nel mare, l’unica cosa che mi resta da fare è lasciarti un pensiero speciale. Il mio affetto so che è ben corrisposto, per questo ti auguro un Buon Ferragosto”.

L’estate si spara le ultime cartucce con Ferragosto, malinconica come una bella donna che sfiorisce. L’anno prosegue, abbandonando le spiagge. (Marcello Vitale)

Eccoci nella pineta, al crocicchio dove sono i limonari, con i gitanti stesi all’ombra dei pini, le radio accese, i cartocci e le bottiglie di Ferragosto. (Alberto Moravia).

Ferragosto è un apostrofo rosa fra le parole “ti” e “aspetto col digestivo in mano”.

Il lato positivo del Ferragosto è che hai forno e fornelli pieni di cibo cucinato, ma il frigo vuoto per poterti godere il fresco in silenzio.

Buon Ferragosto amore, non servono grandi cose per essere felici, basta guardare le stelle.

Buon Ferragosto, che sia un giorno di serenità e leggerezza.

Ferragosto in compagnia, vedrai che ti passa la malinconia.

Il primo raggio di sole caldo della giornata è per te, che sei lontano dai miei occhi, ma mai dal mio cuore. Buon Ferragosto.

Se Ferragosto fosse una poesia, sarebbe una poesia d’amore. Ti sfiorerebbe con una brezza leggera per darti sollievo dal caldo e dirti dolcemente che ti sto pensando.

Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, è stata istituita per rovinare un anno di dieta. Buon Ferragosto!

Non dire mai a nessuno che il giorno di Ferragosto resterai da solo a casa: o ti rovineranno i piani o ti faranno venire i sensi di colpa.

Non servono grandi cose per fare grande un giorno. Buon Ferragosto!

Ma è più sfigato chi sta in casa a Ferragosto o tutti quelli che per forza devono andare al mare, a costo di condividere spazi di 30 cm quadrati con altre 700 persone.

Una volta passato il Ferragosto, inizia una lunga successione di “Ora mi metto a dieta”, di solito perdura fino a Natale. Buon Ferragosto, e ricorda, la bilancia l’hai lasciata a casa, goditela!

In estate ci sono fuochi d’artificio, stelle cadenti, i tramonti e i sogni in riva al mare. L’estate è un sentimento, e il Ferragosto è il suo cuore.

Ci sono quattro stagioni in un anno. Ed ognuna di queste ha almeno una festa in cui si mangia. Buon Ferragosto.

Abbiamo gonfiato salvagenti tutto l’anno. è arrivato il momento di buttarli in mare e goderci l’estate. Auguri!

Questo è il mio periodo dell’anno preferito. Per qualsiasi cosa posso usare la scusa: “Non posso, ho troppo caldo!”.

I secoli passano, imperterriti e duri, ma le domande esistenziali sono sempre le stesse. Dio esiste? Siamo soli nell’universo? Ma soprattutto… Cosa fai a Ferragosto?

Auguri per un Ferragosto pieno di sogni e di stelle cadenti.

Buone vacanze colleghi di lavoro! Ci rivediamo a settembre, possibilmente tutti più rilassati e, perché no, più abbronzati!

Che sia un Ferragosto straordinario, colmo di piccole grandi cose, quelle che fanno bene al cuore come un sincero sorriso di un amico, la carezza di una persona cara e la dolce compagnia di chi ti vuole bene. Non servono grandi cose per fare grande un giorno, buon ferragosto.

Che i colori dei cielo e la magia delle vacanze vi portino felicità e tante ore liete. Auguri di Buon Ferragosto!

La cosa che preferisco del mio lavoro sono le ferie. Buon Ferragosto a tutti!

Questa estate, visto che hai lasciato il fisico a casa, punta sulla simpatia! Buone vacanze!

Buon Ferragosto 2025: le immagini da condividere su WhatsApp e Facebook

Abbiamo visto le frasi e citazioni per augurare Buon Ferragosto 2025 ad amici e parenti, ma potete fare i vostri auguri anche con alcune simpatiche immagini, gif e foto. Vediamole insieme:

Perché si festeggia Ferragosto: il significato

Perché si festeggia Ferragosto, qual è il significato? Ferragosto è una festività pagana che deve il suo nome dalla contrazione della locuzione latina Feriae Augusti, che letteralmente significa “riposo di Augusto”. La giornata di festa fu infatti istituita ben duemila anni fa dal primo imperatore romano, Augusto, nel 18 avanti Cristo. La storia narra che la giornata fu pensata dall’imperatore come di riposo da tutte le attività lavorative: in tutto l’impero romano, infatti, il 15 agosto venivano organizzate feste e celebrazioni di vario genere, durante le quali anche gli animali “simbolo” del lavoro, quindi muli e asini, venivano fatti riposare e abbelliti con fiori e ghirlande.

Il giorno delle Feriae Augusti, peraltro, si aggiungeva ad altre giornate di festa come le Vinalia ristica, Nemoralia e Consualia che, istituite precedentemente, erano dedicate a Conso, dio della terra e della fertilità. Tutte queste festività andavano a formare il periodo di Augustali: in quei giorni venivano organizzati eventi come corse di cavalli, una tradizione che si è mantenuta tutt’oggi con il Palio dell’Assunta che che si tiene ogni anno il 16 agosto a Siena. La Chiesa Cattolica, da parte sua, iniziò a celebrare il giorno di Ferragosto come l’assunzione in cielo di Maria a partire dal VII secolo con il papato di Sergio I. Nel 1950, poi, papa Pio XII consolidò l’assunzione di Maria come dogma. Motivo per cui il 15 di agosto si festeggia solo dove viene celebrata la festa dell’Assunta.