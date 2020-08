Ferragosto: perché si festeggia? Cosa si celebra il 15 agosto?

Ferragosto 2020, perché si festeggia?

Ferragosto è, senza dubbio, una delle ricorrenze più amate e anche in tempi di Coronavirus troveremo un modo responsabile per festeggiarlo. Il 15 agosto è una vera e propria una giornata di festa che cade proprio nel periodo delle ferie estive. Ma perché si festeggia Ferragosto? Come mai questa festività ricorre proprio il 15 di agosto di ogni anno?

Perché si festeggia

Ferragosto è una festività pagana che deve il suo nome dalla contrazione della locuzione latina Feriae Augusti, che letteralmente significa “riposo di Augusto”. La giornata di festa fu infatti istituita ben duemila anni fa dal primo imperatore romano, Augusto, nel 18 avanti Cristo. La storia narra che la giornata fu pensata dall’imperatore come di riposo da tutte le attività lavorative: in tutto l’impero romano, infatti, il 15 agosto venivano organizzate feste e celebrazioni di vario genere, durante le quali anche gli animali “simbolo” del lavoro, quindi muli e asini, venivano fatti riposare e abbelliti con fiori e ghirlande.

Il giorno delle Feriae Augusti, peraltro, si aggiungeva ad altre giornate di festa come le Vinalia ristica, Nemoralia e Consualia che, istituite precedentemente, erano dedicate a Conso, dio della terra e della fertilità. Tutte queste festività andavano a formare il periodo di Augustali: in quei giorni venivano organizzati eventi come corse di cavalli, una tradizione che si è mantenuta tutt’oggi con il Palio dell’Assunta che che si tiene ogni anno il 16 agosto a Siena.

La Chiesa Cattolica, da parte sua, iniziò a celebrare il giorno di Ferragosto come l’assunzione in cielo di Maria a partire dal VII secolo con il papato di Sergio I. Nel 1950, poi, papa Pio XII consolidò l’assunzione di Maria come dogma. Motivo per cui il 15 di agosto si festeggia solo dove viene celebrata la festa dell’Assunta.

Dove si festeggia

Ma dove si festeggia Ferragosto? Il 15 agosto è un giorno di festa non solo in Italia, ma anche in altre parti del mondo, anche se cambia il modo in cui viene celebrato. In Svizzera, ad esempio, il Ferragosto dipende da Cantone a Cantone e spesso si festeggia la domenica, mentre in Germania il 15 agosto si celebra solo nelle regioni della Baviera e della Saar, in Bosnia Erzegovina solo nelle zone di religione cattolica e a Cipro solo in quella della Repubblica di Cipro. Per quanto riguarda il resto dell’Europa, Ferragosto è considerata una festa in Francia, Spagna, Belgio, Austria, Lussemburgo, Croazia, Grecia, Malta, Polonia, Portogallo e Romania; anche in Slovenia è considerato, anche se non legalmente, un giorno festivo, motivo per cui aziende e negozi chiudono.

Spostandosi in quel del Baltico il 15 agosto è festa solo in Lituania e non in Estonia e Lettonia. In generale Ferragosto non viene festeggiato nel Nord Europa protestante, ma ad esempio in Gran Bretagna l’ultimo fine settimana di agosto viene celebrato con gite fuori porta e pranzi.

