Brescia, professore a processo per aver picchiato due 15enni con una mazza da baseball

A processo per aver picchiato con una mazza da baseball due ragazzi di 15 anni. È questa l’accusa rivolta a un professore di 59 anni, rinviato a giudizio dopo aver reagito al lancio di alcuni petardi nel giardino della sua abitazione nel bresciano. Il fatto risale alla sera di Carnevale del 2021. “Niente basta, vi devo ammazzare e vi lascio come cani”, avrebbe detto mentre colpiva i ragazzini, secondo la ricostruzione riportata agli atti. Nonostante i due ragazzi fossero fuggiti nascondendosi poi in una falegnameria, il professore li ha raggiunti e puniti con molteplici colpi. A uno dei due giovani, ricoverato in ospedale per una settimana, sarebbe stata ricucita la ferita con ben 27 punti di sutura. Dopo l’accaduto, l’insegnante è stato licenziato dall’istituto professionale nel quale lavorava.