Un bimbo di 10 anni è stato minacciato, picchiato con calci e pugni e filmato durante le violenze che è stato costretto a subire da alcuni coetanei. È accaduto a Cervinara, in provincia di Avellino. Da tempo i bulli avevano preso di mira il bambino, ed erano arrivati a ricattarlo, pretendendo i soldi della “paghetta” dietro la minaccia di pubblicare online i video in cui veniva aggredito.

Il timore che i filmati potessero finire su internet e circolare tra i compagni di scuola era così forte che la vittima non aveva raccontato a nessuno delle angherie subite, neanche alla famiglia. A far scattare l’allarme dei genitori del ragazzino sono state le escoriazioni e i lividi lasciati dall’ultima aggressione, come riporta il quotidiano locale Il Caudino.

Il bambino, a quel punto, ha raccontato l’incubo quotidiano in cui era piombato. I genitori hanno sporto denuncia al commissariato di Cervinara, che ha fatto partire immediatamente le indagini. In breve tempo gli inquirenti sono arrivati all’identificazione dei tre bulli, tutti di età compresa tra i 10 e gli 11 anni e residenti a Cervinara.