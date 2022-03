Berlusconi, oggi il “matrimonio simbolico” con Marta Fascina: ospiti Salvini, Gigi D’Alessio e Sgarbi

Si è celebrato oggi il “matrimonio simbolico” tra Silvio Berlusconi e la parlamentare Marta Fascina, a Villa Gernetto. “Un momento molto intimo”, l’ha definito lo stesso Cavaliere, 85 anni, in una telefonata con l’imprenditore Stefano Bandecchi, impegnato con il leader di Forza Italia nel progetto dell’Università della Libertà, ospitata nella stessa residenza di Lesmo, in Brianza, in cui oggi si è tenuta la cerimonia.

Oltre 60 gli invitati tra cui gli amici storici di Berlusconi come Fedele Confalonieri, Marcello Dell’Utri, Gianni Letta, oltre ad Adriano Galliani, Alberto Zangrillo, Gigi D’Alessio e Vittorio Sgarbi. Presenti il fratello Paolo e i figli del Cavaliere Marina, Barbara, Eleonora e Luigi con i nipoti, mentre è assente il secondogenito Pier Silvio.

In un abito bianco di pizzo francese la sposa “simbolica”, 32 anni, con corpetto, mezzo colletto e casta scollatura a V creato dallo stilista Antonio Riva, con un ampio strascico bianco. Per Berlusconi invece un completo di Armani blu con un mughetto all’occhiello.

Al termine della cerimonia tenuta nella piccola cappella di Villa Gernetto, gli invitati si sono spostati all’Interno della villa per l’aperitivo e il pranzo, accompagnati da un’ensemble di viola e tre violini. Qui Berlusconi si è esibito assieme a Confalonieri, che lo ha accompagnato al pianoforte nell’interpretazione di diversi classici della canzone francese, prima del finale con “O mia bella Madunina”.

Tra i politici presenti anche Antonio Tajani e Anna Maria Bernini, oltre al segretario della Lega Matteo Salvini, l’unico politico invitato oltre ai membri di Forza Italia.