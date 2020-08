Infermiere ruba il bancomat e sottrae 6mila euro a un paziente Covid

Una storia sconcertante arriva da Boltiere, in provincia di Bergamo, dove un infermiere e la sua compagna hanno sottratto circa 6mila euro a un paziente anziano ricoverato per Coronavirus in un Pronto Soccorso della provincia. Il gesto dell’operatore sanitario, che avrebbe sottratto all’uomo di 66 anni il bancomat e effettuato prelievi a partire dal mese di marzo fino a maggio scorso, risulta ancora più grave considerando che quel paziente ha perso la vita da aprile. “I famigliari si sono accorti che qualcosa non andava dagli estratti conto di maggio e hanno quindi presentato denuncia tramite il loro legale il 20 maggio. Da allora, tramite riscontri bancari, appostamenti e sopralluoghi, siamo giunti all’individuazione dei presunti responsabili nei cui confronti lunedì è scattata la perquisizione domiciliare”, ha raccontato il comandante della polizia locale di Romano di Lombardia, Arcangelo Di Nardo, a Fanpage.it

Quando la polizia locale si è presentata nell’abitazione dell’infermiere che ha rubato il bancomat al paziente Covid, a Boltiere, ha trovato solo la sua compagna: l’uomo è arrivato dopo e, alla vista delle pattuglie, ha provato a fuggire, ma senza successo. Le forze dell’ordine hanno trovato nell’appartamento e sequestrato tutto il materiale comprato dai due con il bancomat e i soldi dell’anziano. Ora i due attenderanno a piede libero di essere giudicati per il loro gesto, compiuto nei confronti di una vittima malata e indifesa. “Quando ho parlato con il dirigente dell’ospedale sono rimasti davvero molto scossi e dispiaciuti per l’accaduto. È un reato che ripugna la collettività rubare a un uomo che lotta contro la morte anziché aiutarlo”, ha detto Di Nardo al portale di notizie.

