Facebook rimuove un post di Trump per la prima volta: “Fake news sul Covid”

Facebook ha annunciato di aver rimosso un post dalla pagina del presidente Donald Trump, perché conteneva “dannose disinformazioni sul Covid-19”. Il post era un video tratto dall’intervista di Trump con Fox News in cui il capo della Casa Bianca affermava che i bambini “sono quasi immuni” al virus. Un portavoce di Facebook ha detto all’Afp che “il video contiene affermazioni false sul fatto che un gruppo di persone sia immune al Covid, il che rappresenta una violazione delle nostre politiche in merito alla disinformazione su Covid”.

Ma il social network fondato da Mark Zuckerberg non è stato il solo a muoversi contro quella fake news. Twitter ha annunciato di aver “temporaneamente bloccato” l’account ufficiale della campagna elettorale di Trump a causa di un tweet in cui si ribadiva la stessa informazione sui bambini e il Coronavirus. Questo tweet “viola le nostre regole sulla disinformazione sul Covid-19”, ha detto all’Afp un portavoce della società con base a San Francisco, aggiungendo che “al titolare dell’account è richiesto di rimuovere il tweet” per poter tornare a twittare nuovamente.

Mentre Twitter aveva già segnalato alcuni tweet presidenziali per il contenuto falso o inappropriato, scatenando l’ira del tycoon contro i social network, per Facebook si tratta della prima volta in cui un post di Trump viene rimosso.

