Una dipendente del Comune di Palo del Colle, in provincia di Bari, è risultata positiva al Coronavirus. Lo rende noto il commissario prefettizio Rossana Riflesso, che attualmente amministra il comune pugliese. In via precauzionale è stata così disposta la chiusura al pubblico degli uffici comunali fino a giovedì ed è stato ridotto anche il numero dei dipendenti in presenza nella struttura. Come da prassi è stato attivato il protocollo anti-contagio.

“È risultata positiva una dipendente dal comune di Palo del Colle. Oggi sapremo i risultati del secondo tampone. In via precauzionale ho chiuso al pubblico il comune fino a giovedì. Abbiamo fatto una sanificazione anche se la dipendente da una settimana non è in servizio e nemmeno a Palo in questo momento. Ho chiesto inoltre alle persone che sono entrate in contatto di rimanere a casa e ho ridotto le presenze dei dipendenti in comune. Ho scritto al dipartimento di prevenzione per attivare tutti i protocolli del caso”, ha dichiarato Rossana Riflesso.

