Bambina di due anni muore dopo un malore all’asilo

Un improvviso malore mentre si trovava all’asilo ha portato alla morte di una bambina di due anni e mezzo. È accaduto giovedì 19 dicembre a di Leini, in provincia di Torino. La bambina si era addormentata per il sonnellino pomeridiano e non si è più svegliata.

La bambina è morta per un attacco cardiaco, forse causato da una crisi epilettica. A chiedere aiuto a medici e carabinieri, oggi nel primo pomeriggio, sono state le maestre dell’asilo, dopo essersi accorte che la piccola riposava in una posizione strana.

Dopo il pranzo, la bimba sembrava stare bene ed era andata a dormire come tutti i suoi compagni. Le insegnanti sapevano che la bambina soffriva di epilessia ed erano state istruite su come intervenire in caso di convulsioni.

La piccola è stata trasportata all’ospedale di Ciriè, ma non c’è stato niente da fare.

Il pm di Ivrea, Alessandra Gallo, ha aperto un fascicolo per verificare se a vigilare sui compagni d’asilo e sulla bambina ci fosse qualcuno. I carabinieri stanno sentendo i testimoni della tragedia per accertare quanto accaduto.

