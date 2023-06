Bambina morta dimenticata in auto a Roma, la disperazione della madre

È stata la madre della bambina dimenticata in auto dal padre a Roma a capire per prima che cosa era successo, ovvero che sua figlia era morta a causa di una tragica fatalità.

“Che cosa hai fatto?” ha gridato la donna al telefono mentre avvisava il marito di quanto era accaduto. L’uomo, 44 anni, intorno alle 8 di mercoledì 7 giugno ha parcheggiato l’auto a pochi metri dal nido dove avrebbe dovuto accompagnare la figlia.

Convinto di aver lasciato la piccola al nido, l’uomo, un carabiniere in servizio presso la direzione generale del personale militare del ministero della Difesa, ha chiuso la macchina e si è recato al lavoro.

Quando la madre, intorno alle 15, si è recata al nido per prendere Stella, questo il nome della bimba, si è sentita rispondere dalle educatrici che la bambina non era mai arrivata a scuola.

Pochi istanti per capire quanto accaduto: la donna, infatti, ha subito notato la macchina del marito parcheggiata a pochi metri di distanza.

“Correte, correte, c’è una bambina che non respira. I finestrini sono chiusi, se la sono dimenticata”: un militare in servizio all’ingresso del parcheggio ha sfondato il vetro posteriore della macchina e tentato di rianimare la piccola per la quale purtroppo non c’era più nulla da fare.

Intanto, il padre, attualmente indagato per abbandono di minore, giunge sul posto, si dispera, mentre la madre, sotto shock, viene assistita dal personale del 118.