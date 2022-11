Un’auto data alle fiamme, poi gli spari: banditi assaltano portavalori nel nord della Sardegna | VIDEO

Un’auto in fiamme a bloccare la carreggiata, poi gli spari. Stamattina un gruppo di uomini armati ha rapinato un furgone portavalori sulla statale 131 nel nord della Sardegna, nei pressi di Sassari. Nell’azione, in cui sarebbe stata sottratta una somma esigua di denaro, sono rimaste ferite tre persone: due guardie giurate e una ragazza di passaggio, colpita da un proiettile a un braccio. I tre, le cui condizioni non sarebbero gravi, sono stati trasportati all’ospedale di Sassari.

La rapina è stata ripresa in diretta da un automobilista, fermo a pochi metri dalla sparatoria. Nel video, rapidamente condiviso nelle chat, si possono avvertire i colpi di arma da fuoco e si intravvedono almeno tre rapinatori dietro il fumo. Non è noto il numero esatto dei componenti della banda, che potrebbe avere fino a dieci membri. Il gruppo ha prima bloccato la strada con un’auto data alle fiamme, poi ha aperto il fuoco contro il mezzo. In tutta la Sardegna è partita la caccia ai rapinatori, con posti di blocco attivati lungo le principali vie che potrebbero essere state utilizzate per la fuga. Due auto usate per la fuga sono state ritrovate carbonizzate in provincia di Nuoro.