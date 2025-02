L’APARF – Associazione Progetto Aeroporto di Roma Frosinone rende noto che lo scorso 25 gennaio il proprio Consiglio Direttivo ha conferito la nomina a componenti del rispettivo board of advisors ai professionisti Luigi Cerciello Renna, Antonfrancesco Venturini e Raffaele Condemi, che si occuperanno del settore ‘strategic & legal’, con il compito di fornire ogni necessario supporto giuridico, amministrativo e di programmazione strategica utile al miglior conseguimento degli scopi associativi.

Trattasi di figure di elevato spessore professionale la cui preziosa e qualificata collaborazione contribuirà a potenziare il valore e il ruolo socio-istituzionale dell’Associazione.

Dal lungo passato professionale nell’A.N.A.C. e con una carriera costellata da numerosi incarichi e ruoli di responsabilità in amministrazioni e società statali, Cerciello Renna è un massimo esperto di appalti e concessioni pubbliche, tra i pochi a coniugare forti competenze tecniche maturate per gli ambiti energetico e agro-ambientale con un solido expertise giuridico-amministrativo in materia di contrattualistica e finanza pubblica e di ordinamento delle imprese.

Titolare dello studio Venturini & Baldan Avvocati Associati, presente nel Foro di Roma da quarant’anni, l’avv. Venturini, dopo un periodo di servizio come Ufficiale della Guardia di Finanza, ha intrapreso il percorso professionale ed oggi ha una lunga esperienza in diritto societario e commerciale, oltre che europeo. Esperto legale di imprese, enti pubblici ed ecclesiastici i cui interessi, nel corso della sua attività, ha curato, riveste cariche di spicco in numerose associazioni professionali, imprenditoriali e del terzo settore.