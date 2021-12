Assalto alla Cgil, il leader di Forza Nuova Roberto Fiore chiede i domiciliari

Il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, attualmente in carcere per l’assalto alla sede di Roma della Cgil del 9 ottobre scorso, torna a chiedere i domiciliari attraverso l’istanza presentata dal suo legale, Nicola Trisciuoglio.

Secondo l’avvocato, infatti, il suo assistito rischierebbe la vita dopo essere venuto a contatto con un detenuto risultato positivo al Covid. “Un uomo detenuto nella cella del carcere di Poggioreale, dove è recluso Roberto Fiore, è risultato positivo al Coronavirus – ha dichiarato Trisciuoglio – Il che, considerate le patologie del presidente di Forza Nuova già compiutamente certificate nella relazione medica della professoressa Carmela Rescigno e ignorate totalmente dalla procura e dal gip del tribunale di Roma, significa un attentato alla sua vita”.

In una dichiarazione rilasciata all’Adnkronos, l’avvocato afferma: “Nel superiore interesse della tutela della salute di Fiore e, quindi, a tutela della sua vita domani presenterò nuova istanza al gip per la concessione dei domiciliari. Adesso il segretario di Forza Nuova rischia la morte”.

Cronaca / Assalto alla Cgil: chiesto giudizio immediato per 13 indagati, tra cui i leader di Forza nuova Politica / Assalto squadrista alla Cgil, Lamoregese: “Respingo accuse di strategia della tensione”

“Unitamente alla professoressa Carmela Rescigno chiederemo un incontro ad horas con il Direttore Sanitario della struttura carceraria – aggiunge il legale -. In queste condizioni non è monitorabile il paziente all’interno del carcere per le sue gravi patologie su cui va a incidere l’eventualità concreta del contagio. Ognuno deve in questo momento assumersi le proprie responsabilità, anche quella di tramutare una misura custodiale massima in una condanna a morte. La permanenza di Fiore all’interno della struttura circondariale di Poggioreale è un attentato alla vita”.