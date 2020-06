Ariano Irpino, quattro bimbi lasciati nel degrado

Quattro bambini sono stati ritrovati in condizioni disumane all’interno di un’abitazione ad Ariano Irpino (Avellino). I piccoli vivevano circondati da cumuli di rifiuti e cibo in putrefazione. A ritrovarli è stata la polizia municipale dopo la segnalazione di odori nauseabondi da parte dei vicini. Con i bambini c’era la madre.

Sulla vicenda sta indagando la Procura di Benevento e il Tribunale per i minorenni di Napoli. Il Piano di Zona Sociale ha provveduto a trasferire i bambini in una struttura protetta della provincia di Avellino, dove saranno sottoposti a tutte le cure mediche necessarie. Secondo quanto riporta Repubblica, i piccoli non presentano segni di violenza.

TPI Cronaca: tutte le notizie di Cronaca in tempo reale

Potrebbero interessarti Torino, mamma si getta dal balcone con la figlia di 3 anni per sfuggire a un incendio Perugia, 15enne denuncia stupro in pieno centro Napoli, litiga con la fidanzata e la spinge in mare: “Nei video sembravano felici”