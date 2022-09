L’agenzia europea del farmaco (EMA) ha approvato i nuovi vaccini Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 prodotti rispettivamente da Pfizer/BioNTech e Moderna. Questi vaccini sono stati aggiornati per sviluppare l’immunità contro la contagiosa sottovariante Omicron BA.1 che ha causato l’ondata di quest’inverno. Entrambe potranno essere somministrati ai pazienti sopra i 12 anni che hanno già ricevuto almeno una dose da più di tre mesi.

“Ogni vaccino contiene molecole chiamate mRNA che contengono le istruzioni per la produzione delle proteine spike del SARS-CoV-2 originale e della sottovariante BA.1 Omicron.” – ha spiegato l’EMA – “La proteina spike è una proteina sulla superficie del virus che gli serve per entrare nelle cellule del corpo e può differire tra le varianti del virus. Adattando i vaccini, si mira ad ampliare la protezione contro le diverse varianti. Quando a una persona viene somministrato uno di questi vaccini, alcune cellule leggono le istruzioni dell’mRNA e producono temporaneamente le proteine spike. Il sistema immunitario della persona riconoscerà quindi queste proteine come estranee e attiverà le difese naturali – anticorpi e cellule T – contro di esse. Se in seguito la persona vaccinata entra in contatto con il virus, il sistema immunitario riconoscerà le proteine spike sulla sua superficie e sarà pronto ad attaccarlo.”.

I test del vaccino sono stati effettuati su campioni di adulti dai 18 ai 55 anni, e su altri campioni di over 55 aventi ricevuto tre dosi. In base ai dati disponibili, l’AIFA (l’Agenzia italiana del farmaco) si riunirà lunedì per dare il via libera alla commercializzazione del farmaco.